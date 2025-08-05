Депутаты рассмотрят законопроект о реабилитации жителей Суджи

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной реабилитации жителей Суджанского района Курской области, пострадавших от агрессии ВСУ. Документ подготовил председатель партии и руководитель фракции Сергей Миронов совместно с депутатом Мариной Ким.

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью «О государственной социальной помощи», определяющей перечень категорий граждан, которые имеют право на соцподдержку. Речь идет в том числе о санаторно-курортной реабилитации и восстановительном лечении.

Список предлагается дополнить жителями Суджи и Суджанского района, которые там проживали или зарегистрировались в период с 6 августа 2024 года по 13 марта 2025-го.

«В результате военного вторжения на освобожденных территориях Курской области в сложном психологическом состоянии оказалось около двух тысяч человек», — отметили авторы материала.

Государственная социальная поддержка поможет этим людям восстановить психическое и физическое здоровье.

Ранее военные следователи установили причастность генерал-майора ВСУ Эдуарда Москалева и полковника Алексея Дмитрашковского к захвату жителей Курской области в заложники.