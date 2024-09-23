Стало известно число пострадавших в Белгородской области при обстреле ВСУ в воскресенье

В результате обстрелов украинских боевиков в Белгородской области в воскресенье пострадали 15 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое пострадавших пребывают в крайне тяжелом состоянии.

«Из-за обстрелов со стороны ВСУ у нас за вчерашний день у нас пострадали 15 мирных жителей, в лечебных заведениях находятся 13 из них. В крайне тяжелом состоянии двое, медики делают все, чтобы спасти их жизнь. Отправим их в Москву, если будет такая необходимость», — сказал Гладков.

Днем ранее украинские националисты атаковали село Черемошное в Белгородской области. Накануне сообщалось о 12 пострадавших, среди которых также присутствуют бойцы отрядов региональной самообороны.

Также в воскресенье украинский дрон атаковал машину под Белгородом, ранение получил мужчина.