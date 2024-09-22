Украинский дрон атаковал машину под Белгородом, ранен мужчина

В Белгородском районе на трассе Чайки — Красный Октябрь украинский дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ», — написал глава.

Оперативные службы уже на месте, добавил Гладков. После в Белгороде и Белгородском районе, Шебекине и Шебекинском округе объявили ракетную опасность.

До этого украинские боевики с помощью беспилотников уже атаковали Шебекино. На одном из складских помещений повредило несущую стену и остекление. Обошлось без пострадавших. Кроме того, есть повреждения на линии электроснабжения, без света остались села Новая Таволжанка и Архангельское.

Накануне военные сбили более 100 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 23 летательных аппарата.