Увеличилось число пострадавших из-за атаки ВСУ на белгородский поселок

Гладков: число пострадавших после удара по селу Черемошное выросло до 12

Еще два человека пострадали в результате удара ВСУ по селу Черемошное, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Общее число получивших ранения выросло до 12.

Двое пострадавшие самостоятельно обратились за помощью в белгородскую больницу № 2.

«Из 12 раненых мирных жителей семеро — бойцы нашей самообороны, которые сегодня целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сел. Также в числе пострадавших глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Александрович Панков», — уточнил глава региона.

Семь человек сейчас получают помощь в областной больнице святителя Иоасафа. Троих оперируют, остальных пока обследуют, но позже им тоже понадобятся операции.

«Настоящий подвиг нашей самообороны, которая после работы надевает бронежилет и каску, чтобы помогать людям <…> Обязательно всех представим к государственным наградам», — добавил Гладков.

ВСУ атаковали Черемошное днем 20 сентября. Сразу после удара было известно о 10 раненых.