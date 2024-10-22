ТАСС опубликовал данные о 200 наемниках из Латинской Америки в Часовом Яре

Порядка 200 наемников из Южной Европы и Латинской Америки участвуют в боевых действиях в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ, среди них кубинцы, португальцы и испанцы. Об этом ТАСС сообщил представитель оперштаба разведцентра добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

По его словам, этот гарнизон пока сохраняет боеспособность, несмотря на огромные потери и постоянное давление. Разведка установила, что противник на Часовоярском направлении активно использует подразделения Иностранного легиона.

«Преимущественно он укомплектован наемниками из Латинской Америки и Южной Европы. Таких солдат удачи в Часовом Яре уже около 200 человек, но их боевой дух оставляет желать лучшего», — сообщил военнослужащий.

Глава оперштаба разведцентра добавил, что данные радиоперехватов свидетельствуют о частых отказах наемников от выполнения боевых задач.

Ранее стало известно число бригад ВСУ и иностранных наемников в Курской области.