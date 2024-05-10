Украинский генерал пожаловался на странное поведение США в поставках F-16 | 360°

10 мая 2024, 19:00
Украинский генерал пожаловался на странное поведение США в поставках F-16
Генерал Романенко: США давят на союзников, чтобы сдвинуть поставки F-16
США пытаются сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, но в публичных заявлениях об этом, конечно, нет ни слова. Такое мнение в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» выразил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщило РИА «Новости».
Он обратил внимание на заявление США о том, что они не видят оснований для внесения изменений относительно поставок. Но это только одна сторона медали.
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«С другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — подчеркнул Романенко.
По мнению генерала, поставки истребителей можно было бы начать еще в конце 2023 года, однако этого не произошло. Вместо этого, заметил он, Соединенные Штаты вынудили Бельгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки на середину лета, а потом и на осень.
«То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое», — удивился генерал.
В МИД России ранее предупредили, что появление F-16 у ВСУ будет равнозначно поставкам носителей ядерного оружия Украине. При этом не будет играть роли, в какой именно модификации будут поставлять эти самолеты, уточнили в ведомстве.
«Будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заключили представители министерства.
США
Авиация
Украина
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