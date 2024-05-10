Украинский генерал пожаловался на странное поведение США в поставках F-16 | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 19:00 Украинский генерал пожаловался на странное поведение США в поставках F-16 Генерал Романенко: США давят на союзников, чтобы сдвинуть поставки F-16 U.S. Department of Defense

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США пытаются сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, но в публичных заявлениях об этом, конечно, нет ни слова. Такое мнение в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» выразил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщило РИА «Новости».

Он обратил внимание на заявление США о том, что они не видят оснований для внесения изменений относительно поставок. Но это только одна сторона медали.

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«С другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — подчеркнул Романенко.

По мнению генерала, поставки истребителей можно было бы начать еще в конце 2023 года, однако этого не произошло. Вместо этого, заметил он, Соединенные Штаты вынудили Бельгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки на середину лета, а потом и на осень.

«То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое», — удивился генерал.

В МИД России ранее предупредили, что появление F-16 у ВСУ будет равнозначно поставкам носителей ядерного оружия Украине. При этом не будет играть роли, в какой именно модификации будут поставлять эти самолеты, уточнили в ведомстве.

«Будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заключили представители министерства.