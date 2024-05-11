Российские военнослужащие подготовились к появлению F-16 у ВСУ | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 16:09 Российские военнослужащие подготовились к появлению F-16 у ВСУ Пушилин: ВС России готовы к появлению истребителей F-16 у ВСУ U.S. Department of Defense

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Военнослужащие ВС России готовы к поставкам Западом истребителей F-16 американского производства. Появление самолетов у ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что обещания по поставкам F-16 звучали со стороны Запада уже не раз.

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«При этом наши вооружённые силы готовы к такому роду развития событий», — добавил Пушилин.

Глава ДНР заметил, что кардинальным образом это не повлияет на ситуацию. По данным представителя Воздушных сил Украины Ильи Евлаша, западные истребители могут появиться после Пасхи. Более точных сроков он назвать не смог.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко заявил, что США давят на союзников в вопросе передачи F-16. Они хотят сдвинуть поставки на поздний срок, но публично об этом не говорят.