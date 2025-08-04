Стали известны подробности о матери нового командующего воздушными силами ВСУ

Мать нового командующего воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко проживала в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в органах местного самоуправления.

По его словам, Прасковья Ефимовна, мать украинского генерала, умерла в декабре 2024 года. Информация о том, что родственники Кривоножко проживали на территории России, ранее распространялась в ряде Telegram-каналов.

О назначении Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины стало известно в воскресенье. С августа 2024 года Кривоножко исполнял обязанности командующего ВВС Украины. До этого пост командующего воздушными силами ВСУ занимал Николай Олещук, освобожденный от должности 30 августа прошлого года.

Отметим, что Шебекинский округ Белгородской области, где проживала мать Кривоножко, граничит с Харьковской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.