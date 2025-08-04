Мать нового главкома ВВС Украины умерла в Белгородской области

Мать нового главкома Военно-воздушных сил Украины генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко несколько месяцев назад умерла в Шебекинском районе Белгородской области, где до сих пор не прекращаются обстрелы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, пожилая женщина скончалась после четырех инсультов. Сын не общался ни с ней, ни с другими родственниками в России с начала специальной военной операции, а в должности врио командующего, которую занимает с прошлого года, регулярно отдавал приказы об обстрелах белгородского приграничья.

Ранее тот же канал сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский оплатил отцу дорогостоящее лечение в Москве, хотя ранее несколько лет не поддерживал с ним никаких контактов из-за того, что живущий во Владимирской области пенсионер поддерживает Россию.