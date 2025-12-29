Стали известны подробности атаки ВСУ на резиденцию Путина

Вооруженные силы Украины использовали для атаки на резиденцию президента Владимира Путина беспилотники дальнего действия. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — отметил он.

Ушаков добавил, что налет беспилотников на госрезиденцию Путина по времени состоялся «фактически сразу после» переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго. Глава государства сообщил о произошедшем американскому коллеге Дональду Трампу. Тот заявил, что атака БПЛА на резиденцию повлияет на американский подход в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Путин в беседе с Трампом пообещал, что позиция России будет пересмотрена в связи с осуществляемым Украиной государственным терроризмом.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 декабря российский средства ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области. Всего по ней выпустили свыше 90 беспилотников.