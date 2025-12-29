ВСУ запустили по резиденции Путина в Новгородской области более 90 дронов

Украинские военнослужащие в ночь на 29 декабря попытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Боевики выпустили более 90 дронов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что средства ПВО уничтожили все беспилотные летательные аппараты. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало

«Подобные безрассудные действия Киева не останутся без ответа», — сказал министр.

По словам Лаврова, ВС России уже определили объекты на Украине для ответных ударов и время их нанесения. Он добавил, что атаку противник совершил во время интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.

Глава МИД подчеркнул, что на фоне налетов ВСУ российская сторона не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине. Однако переговорную позицию пересмотрят с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны ликвидировали 89 БПЛА над регионами России. Только над Брянской областью было сбито 49 дронов.