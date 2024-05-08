Стали известны планы НАТО по Украине | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 07:31 Стали известны планы НАТО по Украине CDS: НАТО планирует на саммите отказаться от ввода войск на Украину РИА «Новости»

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На саммите в июле НАТО может провозгласить отказ от ввода войск на Украину. Об этом сообщили авторы итальянской газеты Corriere della Sera, ссылаясь на проект соответствующей декларации.

Как отметили журналисты, одна из ключевых фраз в документе — «никаких сапог на земле». Декларацию обсудят и утвердят на саммите Североатлантического альянса, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

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«Стратегия [украинского конфликта], транслируемая Соединенными Штатами, не поменяется, при этом время западные лидеры готовятся к смене курса», — добавили авторы материала.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой ввести иностранные войска на территорию страны. По данным на 7 мая, там набралось лишь 30 голосов из необходимых 25 тысяч.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал последствия в случае отправки французских войск на Украину. По его мнению, в таком случае Россия ликвидирует иностранных боевиков и ударит по объектам Франции в Румынии.