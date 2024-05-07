«Сотрут с лица земли». Францию предупредили о мощном ударе России | 360°

07 мая 2024, 23:11
«Сотрут с лица земли». Францию предупредили о мощном ударе России
Экс-разведчик Риттер: армия России сотрет с карты Францию и ударит по Румынии
Если войска Франции отправят на Украину, то Россия их уничтожит и ударит по французским объектам в Румынии. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«[Президент России] Владимир Путин уничтожит все французские войска на Украине, а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии», — предположил он.
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Аналитик прокомментировал высказывания некоторых французских генералов о том, что российская армия не нанесет удары по их объектам из-за наличия у Франции «двухсот единиц» ядерного оружия. По его словам, это не имеет значения, так как у РФ их тысячи.
«Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять», — сказал эксперт.
По мнению Риттера, власти в Париже должны «заткнуться», а США нужно заставить французского лидера Эммануэля Макрона не заниматься эскалацией.
Генштаб России готовиться к проведению учений по отработке применения тактического ядерного оружия. В Кремле заявили, что проведение учений спровоцировали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном вводе войск на Украину.
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