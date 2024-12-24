Стали известны некоторые детали плана Трампа по украинскому конфликту

Будущий президент США Дональд Трамп собирается добиваться справедливого мира в украинском конфликте. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет надежным и который будет устойчивым», — заявил спецпосланник.

Кроме того, Келлог заявил, что Трамп в курсе опыта прошлых мирных переговоров, и у него есть свой взгляд на то, как сделать так, чтобы «положить этому конец».

Ранее Трамп заявил, что работа по прекращению украинского конфликта продолжается, и уже виден «небольшой прогресс». Он признался, что задача оказалась достаточно сложной, но он намерен добиться ее решения.

Также стали появляться сообщения о том, что украинские власти допускают возможность завершения конфликта с Россией в 2025 году. Они начинают верить в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, так как после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались.