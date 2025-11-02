РИА «Новости»: в Сумской области ликвидировали наемников из Аргентины и Колумбии

В Сумской области под ударом российских сил был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников ВСУ. Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, среди ликвидированных — трое граждан Аргентины и один выходец из Колумбии.

По данным источника, погибшими аргентинцами оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной Роги, 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (Мерло, 25 лет) и Мариано Альберто Франко (Сису, 47 лет).

Еще два аргентинца были ранены. В числе погибших также числится колумбиец, имя которого уточняется.

Собеседник агентства отметил, что один из наемников погиб при подрыве на мине, другой — в результате удара дронами, третий получил смертельное ранение в голову.

По информации силовых структур, все трое ранее служили в аргентинской армии и прибыли на Украину около двух месяцев назад — после волны вербовки, организованной для латиноамериканских бойцов.

Также, по данным источника агентства в российских силовых структурах, украинские командиры почти полностью лишились личного состава 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка после лобовых штурмов на Сумском направлении.