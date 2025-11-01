ВСУ лишились практически всей 71-й бригады и 225-го полка в Сумской области

Украинские командиры почти полностью лишились личного состава 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка после лобовых штурмов на Сумском направлении. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ в „мясных штурмах“ практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — сказал он.

Собеседник журналистов отметил, что пополнение штурмовых подразделений осуществляют за счет военных 68-го отдельного стрелкового батальона.

В Сумской области российские военные создали буферную зону от восьми до 12 километров. Президент Владимир Путин отмечал, что это стало следствием атаки ВСУ на Курскую область и последовавшего расширения линии боевого соприкосновения на две тысячи километров.

Ранее стало известно, что в Сумской области ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ. Помимо боевиков, ликвидировали еще командира группы.