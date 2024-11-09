Стала известна зарплата наемника ВСУ из Новой Зеландии

Снайпер из Новой Зеландии Джордан О’Брайен стал фигурантом уголовного дела о наемничестве. Он примкнул к Вооруженным силам Украины в 2022 году за зарплату в 450 тысяч рублей ежемесячно. RT рассказал, как мужчина попал в зону СВО.

На родине 36-летний О’Брайен служил снайпером. В апреле 2022 года он уехал на Украину в качестве военного инструктора, освоил управление БПЛА и примкнул к боевикам. Мужчина участвовал в боевых действиях на Лиманском и Херсонском направлениях, около Большого Потемкинского острова на Днепре, в составе диверсионно-разведывательной группы проник в Курскую область в августе 2024 года.

В своих соцсетях новозеландец опубликовал фотографии из курской школы и сельского дома культуры. Он объявил сбор денег на нужды подразделения, но не получил нужной суммы и констатировал, что поддержка Украины ослабла.

Главная военная прокуратура России утвердила обвинение по части третьей статьи 359 УК России «Участие наемника в вооруженном конфликте». По версии следствия, О’Брайен вступил в группировку «Темные ангелы» за зарплату в 450 тысяч рублей. Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал его, а правоохранители объявили в международный розыск.