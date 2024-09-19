Наемник из Новой Зеландии угрожал расправой российским журналистам

Наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, воюющий на стороне ВСУ, публиковал в своем аккаунте в соцсети Х посты, в которых не скрывал ненависти к русскому народу, и особенно — к российским журналистам. Об этом написало РИА «Новости» .

Новозеландец писал, что «вся эта <…> нация должна быть взята на прицел». О’Брайан в комментарии к новости о гибели оператора НТВ Валерия Кожина написал, что журналистам нужно одеваться, как солдатам.

«Ни повязок с надписью „пресса“, ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата», — заявил наемник.

О’Брайан не скрывал радости, когда появилась информация и о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Наемник был разочарован, когда выяснилось, что российский журналист жив.

Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского 13 сентября. Ранения он получил в Курской области 7 августа.