«Еле хватает на еду». Экс-премьер Украины рассказал о новой катастрофе в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинцы находятся на грани выживания из-за катастрофического финансового положения. Он опубликовал данные в своем Telegram-канале .

Согласно его информации, 68% жителей страны не имеют никаких сбережений, поскольку доходов едва хватает.

«Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг», — написал он.

Азаров подчеркнул, что люди не живут, а выживают в таких условиях.

Политик отметил, что эта тревожная тенденция наблюдается с 2015 года, когда расходы населения впервые превысили доходы. Он назвал ситуацию социальной катастрофой, которую власти игнорируют и замалчивают.

Он отметил, что ситуацию скрывают не только провластные эксперты, но и международные организации, среди которых упомянул МВФ и Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее RT сообщил, что согласно материалам Нацбанка Украины, страна потратила в I квартале 2025 года на $5,7 млрд больше, чем получила доходов.