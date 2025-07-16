Украине предрекли многомиллиардные долги после завершения конфликта

Экс-премьер Украины Азаров: после конфликта Киев останется с долгом в $185 млрд

Внешний долг Украины после завершения конфликта составит 185 миллиардов долларов, но с разрушенной экономикой вернуть эти деньги страна не сможет. Об этом в комментарии ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он подчеркнул, что после окончания конфликта властям Украины необходимо прежде всего восстановить разрушенную экономику, но для этого нужны дополнительные вложения, которые брать негде в условиях непогашенных займов.

«В первую очередь надо решить проблему долгов. Заморозить лет на 30 как минимум. И заниматься организацией производства, чтобы появлялись какие-то деньги, которые будут необходимы для инвестирования в инфраструктуру, восстановления предприятий и так далее», — заявил Азаров.

Бывший вице-премьер добавил, что пока говорить о процессе восстановления Украины сложно, но он уверен, что в стране осталось множество талантливых людей, которые заинтересованы в налаживании нормальной жизни.

В июле прошлого года политолог Василий Стоякин заявил, что власти Украины объявят дефолт по внешнему долгу из-за необходимости увеличивать расходы на оборону. Он пояснил, что покрыть дефицит за счет продажи государственного имущества страна не сможет.