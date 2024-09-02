Пожар вспыхнул на предприятии в Киеве после взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре на предприятии после взрывов

В Киеве после взрывов возник пожар на одном из предприятий. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Все экстренные службы работают на местах», — заявил глава города.

Он уточнил, что огонь охватил здание в Шевченковском районе Киева.

Рано утром 2 сентября в столице Украины и Борисполе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В городах объявили баллистическую угрозу, жителей призвали спрятаться в укрытиях. В Киеве сработали системы противовоздушной обороны.

Минувшей ночью мощный взрыв прозвучал в Полтаве и Кривом Роге. В этих населенных пунктах также звучали сирены воздушной тревоги.

Минэнерго Украины ранее сообщило, что после атаки российских войск один из энергетических объектов в Харькове получил повреждения. Вооруженные силы России нанесли удар днем 1 сентября.