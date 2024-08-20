Стала известна причина пожара на нефтебазе в Ростовской области

Огонь на нефтебазе в Пролетарске в Ростовской области вспыхнул из-за упавших на территории объекта беспилотников. Об этом РИА «Новости» заявила глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Он рассказал, что нефтебазу атаковали три БПЛА самолетного типа. Из-за них возгорания возникли сразу в трех местах.

«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные», — отметил Горнич.

На нефтебазе загорелись емкости с дизтопливом, площадь пожара составляла более 10 тысяч квадратных метров. Для ликвидации ЧС задействовали 520 спасателей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что во время тушения пожара пострадали более 40 сотрудников МЧС, сообщил RT.