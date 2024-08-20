Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч «квадратов»

Глава администрации Горнич: пожар в Пролетарске вырос до 10 тысяч «квадратов»

В Ростовской области продолжает гореть топливо на нефтебазе после атаки украинских беспилотников. Как рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич ТАСС , сейчас площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров.

«Горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — сказал Горнич.

На месте происшествия работают около 520 спасателей. На тушение пожара отправят авиацию. По словам Горнича, готовят четыре самолета Ил-76.

«По кругу будут летать и тушить, потому что жар очень большой, близко пожарные машины не могут подъехать», — пояснил глава администрации.

Из-за пожара на складе в Пролетарске ввели режим повышенной готовности. Угрозы распространения пламени на жилые дома и соседние здания нет.

Ранее стало известно, что число пострадавших пожарных при возгорании в Пролетарске увеличилось до 41. Пятеро находятся в реанимации. Спасатели продолжают тушить огонь в сложнейших условиях.