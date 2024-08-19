Более 40 пожарных пострадали в Пролетарске

Губернатор Голубев: число пострадавших пожарных в Пролетарске возросло до 41

Число пострадавших пожарных при возгорании в Пролетарске увеличилось до 41. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале .

По его словам, 18 пожарным потребовалось стационарное лечение в больнице, еще пятеро пострадавших находятся в реанимации.

«Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова [-на-Дону]. Специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место и участвуют в оказании медпомощи», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что дал поручение руководителю регионального Минздрава проконтролировать вопрос оказания пожарным необходимой медпомощи.

Голубев добавил, что спасатели продолжают тушить огонь в Пролетарске в сложнейших условиях.

Склад в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа после атаки беспилотников ВСУ. В результате возгорания никто из местных жителей не пострадал.