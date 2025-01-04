Российские войска освободят Луганскую Народную Республику в 2025 году. Такое мнение высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его процитировал Telegram-канал Радио Sputnik .

«Там остался один населенный пункт (наши именуют его Петровское), к которому мы не подошли. На это есть ряд объективных причин, прежде всего сложный рельеф местности. Остальные населенные пункты (например, Новоегоровка, Новолюбовка, Белогоровка) уже в стадии освобождения», — рассказал Марочко.

Ветеран боевых действий отметил, что у российских войск позитивная динамика. В конце декабря Марочко рассказал, что в ЛНР осталось освободить пять населенных пунктов. За 2024 год в республике удалось отбить около двух тысяч попыток ВСУ пробить оборону российских военных.

Подразделения группировки войск «Запад» 4 января освободили населенный пункт Надия в ЛНР, сообщила пресс-служба министерства обороны.