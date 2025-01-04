Российские войска освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики в результате успешных наступательных действий», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что бойцы «Запада» нанесли поражение технике и живой силе пяти украинских бригад в районах Ивановки, Двуречной, Загрызова, Глушковки и Зеленого Гая Харьковской области, а также Серебрянского лесничества и Торского в ДНР.

Военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ, потери противника составили до 590 человек живой силы, три пикапа, боевая машина пехоты, три гаубицы Д-30, орудие Д-20, два бронеавтомобиля HMMWV, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, два бронетранспортера М113, орудие М101 и склад боеприпасов.

Днем ранее российский ОТРК «Искандер» сжег 200 украинских десантников в Сумской области.