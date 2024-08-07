США захотели получить разъяснения от Зеленского по событиям в Курской области
Кирби: США запросят разъяснения у Украины по событиям в Курской области
США запросят разъяснения у украинских властей относительно атаки на Курскую область. Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Последнее, что хотелось бы добавить, так это то, что мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — заявил Кирби в ходе брифинга.
Представитель Белого дома отметил, что позиция США по поводу применения американского оружия на российских территориях не изменилась.
Президент Владимир Путин собрал совещание силовиков по ситуации в Курской области. Присутствовали секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.