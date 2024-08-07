Режим ЧС ввели в Курской области

Врио губернатора Курской области Смирнов заявил о введении режима ЧС с 7 августа

Фото: РИА «Новости»

В Курской области с 7 августа будет действовать режим чрезвычайной ситуации, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Он принял решение в связи с необходимостью ликвидации последствий захода ВСУ на территорию региона.

По словам Смирнова, в Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка. Речь идет о приграничных с Украиной районах.

«До улучшения оперативной обстановки координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций буду лично», — уточнил врио губернатора.

Он напомнил, что руководимый им оперштаб работает в круглосуточном режиме. Алексей Смирнов подчеркнул, что держит на личном контроле ситуацию и поддерживает связь с федеральными властями и силовым блоком. Глава региона добавил, что для безопасности жителей Курской области принимают все необходимые меры.

По мнению Марии Захаровой, вылазкой в Курскую область Владимир Зеленский решил продлить мобилизацию на Украине. Он уже подписал документ, добавила официальный представитель МИД.

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