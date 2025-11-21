Россия не получала мирный план США по урегулированию украинского кризиса

Захарова: официально Россия не получала никаких планов США по Украине

Россия не получала на официальном уровне никаких планов Соединенных Штатов по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. <…> Официально российская сторона <…> таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия остается открыта к диалогу. Она подчеркнула, что не считает нужным комментировать противоречивые утечки в СМИ. При появлении официальной информации МИД сделает соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС проведут экстренное совещание по мирному плану США по Украине.