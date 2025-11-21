Россия не получала мирный план США по урегулированию украинского кризиса

Фото: РИА «Новости»

Россия не получала на официальном уровне никаких планов Соединенных Штатов по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. <…> Официально российская сторона <…> таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия остается открыта к диалогу. Она подчеркнула, что не считает нужным комментировать противоречивые утечки в СМИ. При появлении официальной информации МИД сделает соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС проведут экстренное совещание по мирному плану США по Украине.

