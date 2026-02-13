NYT: США давят на Украину, требуя уступки по Донбассу и президентских выборов

США во время переговоров в Абу-Даби усилили давление на Украину, требуя провести президентские выборы до 15 мая и пойти на уступки по Донбассу. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

По ее данным, американская сторона призывает закончить конфликт до лета. Авторы статьи задаются вопросом, что сделают США, если Украина не пойдет навстречу. Вероятно, речь может идти о выходе из переговорного процесса.

При этом газета отметила, что Россия не намерена идти на уступки, поскольку у нее хватает и денег, и войск, чтобы продолжать боевые действия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд трехсторонней встречи пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую переговорную группу возглавит помощник президента Владимир Мединский.