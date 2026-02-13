Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате в Женеве с 17 по 18 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России [Владимир] Мединский», — уточнил представитель Кремля.

Ранее он подтверждал, что переговоры планируются на следующей неделе, но не конкретизировал ни даты, ни места, ни состава делегации.

При этом журнал The Atlantic утверждает, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может выйти из переговоров по Украине, возложив ответственность за провал на конфликтующие стороны. Вместо этого он займется внутренней политикой, в частности подготовкой к промежуточным выборам в стране.