США уличили в передаче ВСУ разведданных о Севастополе

Депутат Белик заявил о причастности США к атаке ВСУ на Севастополь

Белый дом имеет прямое отношение к ракетному обстрелу Севастополя 23 июня. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Он напомнил, что разведывательные беспилотники США совершают пролеты в акватории Черного моря. По его словам, американские военные передают разведданные украинскому командованию для наведения ударов.

«Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков», — указал парламентарий.

Он добавил, что дроны в Черном море представляют для России опасность.

Ранее ВСУ выпустили американские ракеты ATACMS по пляжу в Севастополе. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. В Пентагоне прокомментировали обстрел и сообщили, что украинские военные якобы не целились в пляж.