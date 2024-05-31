США разрешат ВСУ использовать HIMARS для ударов по России

WSJ: США разрешат Украине бить по России из GMRLS, HIMARS и артиллерии

Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency
Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по России. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — заявили авторы материала.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден втайне разрешил ВСУ атаковать территорию России американским вооружением. Удары якобы помогут украинцам защитить свой второй по величине город — Харьков.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке 30 мая заявил, что власти страны позволят ВСУ использовать истребители F-16 для ударов по России.

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