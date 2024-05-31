США разрешат ВСУ использовать HIMARS для ударов по России
WSJ: США разрешат Украине бить по России из GMRLS, HIMARS и артиллерии
Соединенные Штаты разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по России. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — заявили авторы материала.
Накануне стало известно, что президент США Джо Байден втайне разрешил ВСУ атаковать территорию России американским вооружением. Удары якобы помогут украинцам защитить свой второй по величине город — Харьков.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке 30 мая заявил, что власти страны позволят ВСУ использовать истребители F-16 для ударов по России.