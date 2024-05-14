Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев: цель визита, что произошло | 360°

Мир 14 мая 2024, 15:20 Визит кредитора. Зачем Блинкен приехал в Киев? Политик Олейник: Блинкен спросит Зеленского, куда делись деньги на оборону Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский, Киев, 6 сентября 2023 года. Фото: Ukraine Presidency Office / Global Look Press

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Американский госсекретарь приехал на Украину. Официально — чтобы подбодрить терпящего поражение президента Владимира Зеленского. Неофициально — спросить о деньгах США, которые украли во время постройки липовых укреплений под Харьковом. Украинским властям придется сильно постараться, чтобы вернуть расположение заокеанских хозяев, ведь каждое поражение ВСУ становится еще одним ударом по репутации американского президента Джо Байдена и его предвыборной кампании.

Блинкен прибыл на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Считается, что таким образом американские власти намерены продемонстрировать Украине свою поддержку — это первый визит официального представителя Вашингтона после выделения официальному Киеву пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов.

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В ходе двухдневного пребывания в столице американский чиновник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В числе прочего они обсудят работу по ускорению восстановления украинской экономики.

Накануне поездки Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и другие союзники Украины хотят ей помочь самостоятельно остановить наступление российских войск. Госсекретарь планирует выяснить, как именно украинские власти собираются воспользоваться средствами ПВО, артиллерией и прочей военной помощью.

«Где деньги?»

Большинство политологов связывают неожиданный приезд Блинкена в Киев с успешным продвижением российских войск. Происходящее сильно напоминает эпизод из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», отметил в разговоре с 360.ru украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Успешное наступление российских военнослужащих не вписывается во внутреннюю повестку Соединенных Штатов Америки. На этом фоне любой проигрыш на украинском плацдарме для президента США — большущий минус, пояснил политик. Второй вопрос, который беспокоит американцев, связан с отсутствием защиты Харьковского направления.

Звучали решительные заявления, что все деньги, выделенные на строительство фортификационных сооружений, использованы по назначению. А потом оказалось, что около половины строительных фирм — фиктивные. В реальности ничего не построили, и весь мир это увидел. Теперь американцы задают резонный вопрос: «Где деньги?» Владимир Олейник

Украине остается только одно: еще сильнее требовать от европейцев дать ей больше оружия, самолетов, чего угодно, лишь бы удержать российскую армию. К тому же изнутри страны зреет еще одна неприятная проблема, напомнил политик, — официальный срок пребывания Зеленского у власти истекает 20 мая.

«Попытка усилить его нелегитимность — это формирование сильной коалиции в парламенте и нового правительства „Национальное единство“. Однако там нет единства: на должность премьера претендует руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, а хотят поставить посла Украины в США Оксану Маркарову», — рассказал Олейник.

Украинцы готовы идти в тюрьму

Олейник уточнил, что у украинских властей есть неприятности и с «саммитом мира» в Швейцарии. Китай поставил условие, что разговор о перемирии должен проходить только с участием Украины и России. Это заявление, уверен Олейник, далеко не пустой звук: на КНР ориентируются многие страны.

Скорее всего, саммит будет провальным. Даже президент Швейцарии говорит о необходимости пригласить Россию. Однако она не горит желанием его посещать: там нет ничего общего с миром. Поэтому Блинкен привез «хорошую» новость для украинцев — будут воевать до последнего и умирать ради Байдена. Владимир Олейник

Политик предположил, что сейчас Украина еще сильнее затянет гайки мобилизации: будут хватать всех подряд. Известно, что украинцы неоднократно совершали незначительные преступления, чтобы получить год-два заключения, только бы не идти на фронт. Ведь из тюрьмы выйти можно, а из гроба — нет. И эти настроения не секрет для властей.

«В Закарпатье, где проживают русины, отцы с сыновьями берут оружие и уходят в высокогорье Карпат, копают землянки и там ждут, когда Россия освободит Украину. Провести в тех местах мобилизацию невозможно, военкома уже не пошлешь. Люди переходят к активной обороне, спасая свою жизнь. И это правильный подход», — отметил политик.