Покровителям киевского режима стоит серьезно отнестись к предупреждению о готовящейся провокации ВСУ. США должны получить от Украины данные по этому поводу, сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«А может кто-то гарантировать, что Киев не применит „грязную бомбу“ для очередной своей провокации или теракта?» — задался он вопросом.

Белому дому стоит поинтересоваться у украинских военных, что они задумали. Тогда в дальнейшем не будет повода говорить, что США «ничего не знали о готовящейся выходке», резюмировал Мирошник.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что ВСУ планируют нанести удар ракетами по Курской и Запорожской АЭС. Подготовку атаки курируют европейские спецслужбы. В связи с готовящейся провокацией западные журналисты приехали на территорию Сум и Запорожья.