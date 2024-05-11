США призвали принять трудное решение по Украине ради мира | 360°

11 мая 2024, 18:36
США призвали принять трудное решение по Украине ради мира
The Hill: Запад и Украина должны согласиться на трудные решения ради мира с РФ
США нужно как можно быстрее выработать мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на сопутствующие трудные решения. С таким призывом в материале для газеты The Hill выступил аналитик Марк Эпископос.
По его словам, разрешение конфликта в ближайшей перспективе позволит избежать худшего исхода в будущем. Аналитик назвал бессмысленными планы по нанесению России военного поражения.
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«С учетом огромного преимущества российской стороны по всем военным показателям слабый интерес западных стран к мирным условиям Кремля еще в 2022 году вызывал раздражение», — добавил Эпископос.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее признал, что России удалось добиться успехов в зоне специальной операции. При этом он связал их с длительной задержкой передачи американской военной помощи для ВСУ.
США
Военные
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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