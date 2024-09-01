США получили от Украины список целей для ударов по России

Глава Минобороны Украины Умеров передал США список целей для атак ВСУ по России

Власти США получили список целей на территории России, по которым ВСУ необходимо нанести удар. Об этом CNN сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, украинской стороне пришлось буквально умолять США позволить наносить удары дальнобойным оружием, в том числе ракетами ATACMS.

«Мы объяснили, какие нам нужны возможности для защиты граждан. Надеюсь, что нас услышали», — сказал Умеров.

Американские СМИ сообщали, что США не намерены отменять принятые ограничения относительно глубины ударов ВСУ по российской территории. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что украинские военные могут использовать предоставленную американцами помощь для ответного огня и обороны от трансграничных атак.

Ранее ЕС оставил в силе ограничение по ударам ВСУ по России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что каждая страна примет такое решение самостоятельно.