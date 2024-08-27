США отказались снять ограничения на удары ВСУ по России

Пентагон: США не снимут ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь РФ

Фото: Freepik

Власти США не будут снимать действующие для ВСУ ограничения по нанесению ударов американским оружием по центральным территориям России. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его процитировало РИА «Новости».

«Что касается глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — сказал он.

При этом Райдер напомнил, что Украина может использовать вооружение США в качестве самообороны от трансграничных атак.

Ранее европейские журналисты заявили, что власти США не разрешают Украине использовать американское оружие для ударов по России, чтобы в будущем перезагрузить отношения с Москвой.

ВСУ применили для атак на Курскую область реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские войска вычислили местоположение одной из пусковых установок и ликвидировали ее с помощью ракетного комплекса «Искандер-М».

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