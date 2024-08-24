США передали ВСУ танки Abrams без улучшенной брони

BI: ВСУ пришлось самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины самостоятельно усиливают защиту американских танков Abrams. Об этом сообщило издание Business Insider.

«Они (США — прим. ред.) поставляют [танки] без улучшенной брони», — отметили авторы материала.

Экс-офицер армии Великобритании Николас Драммонд объяснил изданию, что Соединенные Штаты поставляют боевые машины без улучшенной брони с обедненным ураном из-за секретности.

Несколько дней назад российские военные подбили американский танк Abrams на Курском направлении, сообщил командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, для России в этой зоне ответственности складывается хорошая обстановка.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танки западного производства Challenger и Leopard дискредитировали себя в рамках спецоперации. Иностранные заказчики видят, что эти боевые машины проигрывают танку Т-90М «Прорыв».

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