Вооруженные силы Украины самостоятельно усиливают защиту американских танков Abrams. Об этом сообщило издание Business Insider .

«Они (США — прим. ред.) поставляют [танки] без улучшенной брони», — отметили авторы материала.

Экс-офицер армии Великобритании Николас Драммонд объяснил изданию, что Соединенные Штаты поставляют боевые машины без улучшенной брони с обедненным ураном из-за секретности.

Несколько дней назад российские военные подбили американский танк Abrams на Курском направлении, сообщил командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, для России в этой зоне ответственности складывается хорошая обстановка.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что танки западного производства Challenger и Leopard дискредитировали себя в рамках спецоперации. Иностранные заказчики видят, что эти боевые машины проигрывают танку Т-90М «Прорыв».