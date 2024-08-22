Российские военные подбили американский танк Abrams на Курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

Он заметил, что для России складывается хорошая обстановка. Ситуация под контролем, подчеркнул командир «Ахмата».

«Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams», — сказал Алаудинов.

Он уточнил, что российские бойцы подбили несколько разнокалиберных артиллерийских установок и пунктов управления.

По данным Минобороны, морпехи уничтожили оборонительные позиции украинских боевиков в Курской области. Также бойцы Черноморского флота взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в районе деревни Спальное.