Танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне спецоперации

Западные танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне специальной операции. Об этом в беседе с ТАСС заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, иностранные заказчики видят, что поставляемые ВСУ боевые машины проигрывают танку Т-90М «Прорыв».

«Наш „Прорыв“ на голову выше и английских, и американских танков», — подчеркнул глава госкорпорации.

Т-90М «Прорыв» — совершенный танк семейства Т-90. Его максимально адаптировали к условиям современного боя и оснастили всеракурсной защитой. «Прорыв» требует минимального обслуживания, обеспечивая при этом максимальную надежность.

Британцы разочаровались в танках Challenger после боев на Украине и отказались поставлять их ВСУ. Эта техника сильно уступает американским и немецким Abrams и Leopard, заявил замгендиректора Ростеха Владимир Артяков.