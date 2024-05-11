США одобрили экстренную продажу Украине трех систем HIMARS | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 00:44 США одобрили экстренную продажу Украине трех систем HIMARS Пентагон: Госдеп одобрил экстренную продажу Киеву трех систем HIMARS за $30 млн Freepik

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Государственный департамент США одобрил экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Пентагон.

«Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 30 миллионов долларов», — говорится в документе ведомства.

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За поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам отвечает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

До этого издание Politico сообщило, что в новый пакет американской помощи Украине войдут ракеты для ЗРК Patriot, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP и ПТРК Javelin. Все вооружение американцы планируют поставить со своих складов, уточнило радио Sputnik.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его страна вместе с США поставит Украине три РСЗО HIMARS.