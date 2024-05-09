Германия предоставит Украине три американских РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 23:39 Германия предоставит Украине три американских РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Германия готовит к поставке на Украину три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в США.

«Теперь я могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами поставим Украине три РСЗО HIMARS», — сказал он.

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По данным телеканала NTV, немецкая сторона закупит три системы залпового огня у Соединенных Штатов и отправит их Киеву.

Власти Румынии также рассматривают варианты передачи Украине зенитного ракетного комплекса Patriot, если это не повлияет на эффективность собственной системы противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины уже получили американские ЗРК Patriot, но они оказались бессильными перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы.