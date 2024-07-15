Власти США своими действиями вынудили президента России Владимира Путина ввести Вооруженные силы в восточные регионы Украины. Об этом в социальной сети X написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Для всех, кто до сих продолжает повторять роль подконтрольных СМИ: Путин намерен избежать прямой конфронтации с НАТО и США. Именно мы его подтолкнули к вводу армии на восток Украины», — отметил он.

Ранее Макгрегор советовал президенту США Джо Байдену как можно скорее подать в отставку со своего поста. По его словам, в противном случае безопасность целой страны окажется под серьезной угрозой.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад использует шантаж, избирательное применение правил торговли, односторонние санкции и силу для сохранения доминирующего положения в мире. Также российский лидер указывал на попытки ограничить прямые контакты законодателей.