Путин назвал методы, которыми Запад пытается сохранить доминирование

Путин: Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирование

Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок. <…> Вопреки принципам международного права в ход идут силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж», — уточнил Путин.

Также российский президент заявил о попытках ограничить прямые контакты законодателей. По его словам, это противоречит праву представителей государства отстаивать национальные интересы.

Ранее Путин назвал ШОС и БРИКС основными опорами нового зарождающегося миропорядка.

Парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Темой форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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