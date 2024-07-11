Путин назвал методы, которыми Запад пытается сохранить доминирование
Путин: Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирование
Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, его слова привела пресс-служба Кремля.
«Они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок. <…> Вопреки принципам международного права в ход идут силовое принуждение, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж», — уточнил Путин.
Также российский президент заявил о попытках ограничить прямые контакты законодателей. По его словам, это противоречит праву представителей государства отстаивать национальные интересы.
Ранее Путин назвал ШОС и БРИКС основными опорами нового зарождающегося миропорядка.
Парламентский форум БРИКС проходит 11-12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Темой форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».