Соединенные Штаты ведут себя неразумно, заявил военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х . Таким образом он прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу ракетами ATACMS американского производства.

«Глупец узнается по поступкам», — подчеркнул эксперт.

По его словам, США и другие страны должны были быть напуганы событиями последних нескольких недель. Вместо этого ВСУ выпустили еще один «небольшой и бесполезный залп» ATACMS по России, отметил Шрайвер.

Накануне украинские боевики ударили по военному аэродрому в Таганроге. ВСУ запустили шесть баллистических ракет ATACMS. Средства РЭБ сбили или отклонили все снаряды. Вражеская атака не останется без ответа, пообещали в Минобороны.

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх не исключила, что Россия ударит по Украине «Орешником» после атаки на Таганрог. Это может случиться в ближайшие дни, добавила она.