США обратились к Украине с просьбой по ATACMS

США призвали Украину использовать ракеты ATACMS против России максимально эффективно, в частности наносить удары по важным стратегическим объектам. Об этом сообщил телеканал CNN .

По словам чиновника, на которого сослались журналисты, у американских властей ограничен запас ракет.

«Поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с максимально возможным эффектом, а не против разных целей в России, которые, по оценкам, имеют меньшую стратегическую ценность», — указали в материале.

Например, одними из самых важных целей в Соединенных Штатах назвали Крым и корабли Черноморского флота.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что у Украины почти не осталось ракет Storm Shadow, потому что она истратила их запас на удары по Крыму.

А Financial Times отметило, что в правящих американских кругах наблюдается раскол по вопросу разрешения Украине бить вглубь России.