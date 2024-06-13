США обязались консультировать Украину в случае «нападения»

WP: США будут консультировать Украину в течение суток в случае «нападения»

Соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает консультации на высоком уровне. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Оно обязывает США провести консультации на высоком уровне с Киевом в течение 24 часов, если Украина снова подвергнется нападению в будущем», — написали авторы материала.

Соглашение направлено на то, чтобы обязать американские власти поддерживать Украину, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на ноябрьских выборах.

«Пакт не обязывает Вашингтон предоставлять войска для защиты Украины в случае нападения», — уточнили журналисты.

Ранее Украине предрекли прекращение помощи США после победы Трампа. Политик во время своего президентства стал вторым главой государства, который не втянул США ни в один военный конфликт.

Трамп предупреждал, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать западным оружием Россию спровоцируют третью мировую войну с применением ядерного оружия. Он раскритиковал своего соперника Джо Байдена за бездействие.