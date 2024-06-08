Украине предрекли прекращение помощи США после победы Трампа

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа полностью поменяет политику в отношении Украины, которую сейчас проводит действующая администрация. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он пояснил, что для Трампа это чужая война: тратить деньги на поддержку Украины он не станет и откажется от дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

Пушков напомнил, что Трамп во время своего президентства стал вторым главой государства, который не втянул США ни в один военный конфликт. Первым был Джимми Картер.

«Исходя из всех этих позиций, я допускаю, что смена власти в Белом доме, по крайней мере, поставит под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов, чего не произойдет, если останется Байден», — заявил Пушков.

Сенатор пояснил, что свои основные усилия Трамп сконцентрирует на помощи Израилю. В этом его поддержит Республиканская партия, которая на протяжении многих месяцев блокировала пакет помощи Украине.

Пушков добавил, что ждать этого от администрации Байдена не стоит, так как продолжающийся конфликт стал основой ее внешней политики.

«Трамп — это величина неизвестная в том смысле, что он склонен к импульсивным решениям. Он, я бы сказал так, менее предсказуем, чем Байден, но предсказуемость Байдена исключительно негативная», — так сенатор объяснил ответ президента России Владимира Путина о том, кого бы он предпочел видеть на посту главы администрации США.

Путин в ходе общения с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024 заявил, что для него неважно, кто победит на президентских выборах в США. Он пояснил, что Россия готова работать с любым политиком, которого выберут американцы.