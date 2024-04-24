США не исключили новых успехов ВС РФ на Украине | 360°

Спецоперация 24 апреля 2024, 23:45 США не исключили новых успехов ВС РФ на Украине Белый дом признал возможность новых тактических успехов России на Украине РИА «Новости»

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США не исключили, что российские войска добьются новых тактических успехов в зоне специальной военной операции, несмотря на возобновление поставок американской военной помощи на Украину. Такое заявление сделали в Белом доме, сообщило РИА «Новости».

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что Украина все еще находится «под жестким давлением на поле боя».

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«Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели», — подчеркнул чиновник.

Салливан добавил, что полугодовая задержка военных поставок для ВСУ обернулась потерей части украинских территорий, в частности, Авдеевки в ДНР. До этого советник анонсировал немедленную переброску вооружения на Украину.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис предупредил об угрозе нацбезопасности страны из-за успехов российских военных, которые учатся уничтожать западное оружие и технику в зоне СВО. По его словам, ВС РФ узнают, как можно победить американские технологии, что ослабляет обороноспособность США.